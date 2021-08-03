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Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

03 Ağustos 2021 Salı 10:46
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Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alınırken, 4 ildeki 9 yangına ise müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor. Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TomaOrman YangılarıMüdahale
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