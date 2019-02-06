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Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi, burada 31 Mart yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. AK Parti için oy isteyen Bakan Pakdemirli, yapacakları projelere de değinerek, "Süs bitkisi yetiştiricileri için projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız" dedi.

Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi, burada 31 Mart yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. AK Parti için oy isteyen Bakan Pakdemirli, yapacakları projelere de değinerek, "Süs bitkisi yetiştiricileri için projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
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Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek

İZMİR - Bakan Bekir Pakdemirli, Kiraz'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Burada katılımcılara seslenen Bekir Pakdemirli, Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde yer altı barajı projesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti. Yine Kiraz'da veterinerlik fakültesi kurulduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Evlatlarımızın artık Kiraz'dan göç etmeyecek. Devletimiz çok büyük. Kiraz gibi bir yerde bile artık üniversitemiz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında sözü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne getiren Pakdemirli, "90'lı yılları kayıp olarak görmek lazım. 2000'li yıllardan itibaren AK Parti tek başına iktidara geldi ve 16 yıldır da iktidarda" dedi. 31 Mart yerel seçimlerine dair de konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu seçim ister istemez, vatandaş tarafından teveccüh edilen başkanlık sisteminin bir tasdiki, bir noter onaylaması gibi, bu sistemin devamı veya devamı değil yönünde bir onaylamanız olacak. Bu belediye seçimlerinin iki önemli unsuru var. AK Parti belediyeciliğinin devamını istiyorsanız, AK Parti'ye vereceksiniz. Bir de parlamenter sisteminin tekrar konuşulmaması, başkanlık sisteminin devamı ve bu sitemin daha da oturması anlamında hükümete, devlete destek olacaksınız" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceği için, gönlünüzdeki parti ne olursa olsun AK Parti'ye desteklerinizi istiyorum" dedi.

'195 MİLYON LİRA HİBE VERDİK'

Tarımla ilgili rakamlar da veren Bakan Pakdemirli, "Türkiye dünyada tarımsal hasılada 7'nci sırada. Hani ilk 10'a girmeye çalıyoruz ya... Süt sığırında Avrupa'da 1'inci sıradayız. Destekleri 8 misli artırdık. Bu yıl 16,1 milyar TL desteğimiz olacak. Orman varlığımızı artıran nadir ülkelerden biriyiz. Kiraz'a son 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 195 milyon lira hibe verdik. Kiraz'ın tarımsal hasılası 772 milyon TL'ye gelmiş" diye konuştu.

SÜS BİTKİSİ MÜJDESİ

Üzerinde çalıştıkları projelerin olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Seracılık ile ilgili çok ciddi bir hibe projesi başlatmak üzereyiz. Kış zamanında özellikle sebze ve meyve fiyatları gündemimizi kaplıyor. Biz burada seracılık alanını artırabilirsek, gerekli tedariki sağlayabilirsek, fiyat probleminden inşallah çıkartacağız. Süs bitkisi yetiştiricileri için de projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesine ormanların katkısının artırılması için orman alanlarında otlatmaya açılan alanları artırarak yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ayrıca ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın, emniyet yol ve şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanması sayesinde de yem maliyetleri düşürülecek, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağız. Bölgemizde ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp 3 yıl bakımını yaptıktan sonra, orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp, 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı konuşmada, kentin son günlerde çok fazla yağış aldığını ve yapılan yatırımlar sonucu, yağışların berekete dönüştüğünü belirtti.

Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar da, ilçeyi hayvancılık üssü haline getirmek istediklerini söyledi.

BAKAN SELÇUK'U TELEFONLA ARADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra yol üzerinde gördüğü 80. Yıl Suludere Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yanına gitti. Bakan Pakdemirli, öğrencilerin ek bina talepleri üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla aradı. Telefonunu hoparlörünü açarak öğrencilerin bina taleplerini Bakan Selçuk'a ileten Pakdemirli, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak" dedi. Pakdemirli, daha sonra öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz istedi. Öğrenciler de derslerinde başarılı olacaklarının sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.

TUNÇ SOYER'İ ELEŞTİRDİ

Daha sonra Kiraz'ın Suludere Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, burada CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Konak, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'a hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına şimdi tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yaptı ki; İzmir'de yapacak diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."

'35 PROJE EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'

Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Bakan Pakdemirli, vatandaşların toprağı terk edip köyleri boşaltması halinde milletin karnının aç, buzdolaplarının boş kalacağını söyledi. Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vaat ettiği 35 projeye değinen Bekir Pakdemirli, "35 projenin bir kısmı yapıldı, bazıları da yapılıyor. Bu projeleri Sayın Binali Yıldırım ile bodrum katında yazdık. Projeler yazılırken rahat bırakmıyorlardı o dönemde sayın başkanımızı. Nereye gidelim diye düşündük. Bizim evin bodrumunda oturduk, projeleri yazdırdık" dedi.

Pakdemirli, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Bekir PakdemirliOrman Alanları
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