Ordu’da satılık daire

Altınordu Şahincili Mahallesi'nde daire icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ordu İli, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesinde 107 m2 daire, 243.960,00 TL kıymeti ile Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU adresindeki ihale, 20/05/2021 günü 11:30 - 11:35 arası açık artırma suretiyle yapılacaktır.
İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, buradan ulaşabilirler.
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