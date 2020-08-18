Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara müjde
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara müjde
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
Son Dakika
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Sözcü Aksoy: Hadsizlik ve sorumsuzluktur
Son Dakika
Sözcü Aksoy: Hadsizlik ve sorumsuzluktur
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
İş fırsatları için hemen tıkla!

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

Fethullahçı terör örgütü(FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

18 Ağustos 2020 Salı 10:11
0 Okunma
Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

İZMİR merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30'u muvazzaf, 11'i ihraç 41 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı
17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'
'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'
124 gündüz yaşam merkezinde hizmet süresini 40 saate çıkardık
124 gündüz yaşam merkezinde hizmet süresini 40 saate çıkardık
Yunanistan'ın, Türk karasularına ittiği 103 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın, Türk karasularına ittiği 103 kaçak göçmen kurtarıldı
MSB: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır
MSB: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır
Bakan Pakdemirli'den, 'Oruç Reis' paylaşımı
Bakan Pakdemirli'den, 'Oruç Reis' paylaşımı
Bulgaristan sınırında orman yangını
Bulgaristan sınırında orman yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı