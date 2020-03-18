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Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

Kilis'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:13
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Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

KİLİS - Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis'te bulunan ve Suriye’ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı. Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik giriş- çıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş- çıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öncüpınar Ve Elbeyli Sınır KapılarıSivil Geçişler
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