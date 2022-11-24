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Ölüm aylığı alabilmek için yapılan 'anlaşmalı boşanma'ya karşı uyarı

24 Kasım 2022 Perşembe 14:06
Ölüm aylığı alabilmek için yapılan 'anlaşmalı boşanma'ya karşı uyarı

İZMİR - Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, hayatını kaybeden anne veya babasının maaşını alabilmek için 'anlaşmalı boşanma' yöntemi ile haksız kazanç elde edildiğini belirterek, "2021'de 385 çiftin anlaşmalı boşandığını, 2022'nin eylül ayı sonu itibarıyla de 118 çiftin anlaşmalı boşandığını denetmenlerimizce tespit ettik" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, eşinden boşandığı halde aynı evde fiilen birlikte yaşayıp, hayatını kaybeden anne ya da babası üzerinden aylık veya gelir alan kişiler olduğunu belirtti. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini vurgulayan Kurt, "SGK olarak aile kurumunun sosyal yapısının korunabilmesi ve sigortalıların vefatı halinde geride kalan kız çocuklarının ekonomik durumlarını telafi edebilmeleri amacıyla, kendilerine ölüm aylığı veya geliri bağlıyoruz. Bunun bağlanabilmesi için kız çocuğunun evli olmaması, evli ise boşanmış olması ya da eşinin vefatı nedeniyle bekar kalması gerekiyor. Günümüzde bazı kişiler, bu haktan faydalanabilmek için eşinden boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ediyor. Buna 'anlaşmalı boşanma' diyoruz. Çok suistimal edilen bir durum" dedi.

'İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Denetmenlerle bu durumla sistemli şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Kurt, "Özellikle CİMER, ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi veya SGK birimlerine gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Denetmenlerimizin muhtarlıklarla ve kişilerin civarında yaşayanlarla yaptığı görüşmelerle; boşandığını söylenen kişilerin faturaları ve adreslerini kontrol etmek gibi soruşturma metotlarımız mevcut. Çok ağır yaptırımları var. Tespiti halinde yapılan aylık ödemelerini durduruyoruz. Sonrasında ise son 10 yıl içinde ödenmiş olan bu ücretleri, faiziyle tahsil edebilmek amacıyla ilgililer hakkında icra faaliyeti başlatıyoruz" diye konuştu.

İzmir'de son 2 yılda 1085 başvuruyu değerlendirip, incelediklerini belirten Kurt, "2021'de 385 çiftin anlaşmalı boşandığını, 2022'nin eylül ayı sonu itibarıyla de 118 çiftin anlaşmalı boşandığını denetmenlerimizce tespit ettik" dedi.

'ANLAŞMALI BOŞANMADAN UZAK DURUN'

Halkı bu yöntemle haksız kazanç elde eden kişileri ihbar etmeye çağıran Kurt, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız, babası ya da annesi vefat ettikten sonra ölüm aylığı ya da geliri alan kız çocuklarını boşandığı eşiyle aynı çatı altında yaşamaya devam ettiği için ihbar ediyor. Bu doğru. Öncelikle kişinin özel hayatı nedeniyle kiminle yaşadığı SGK'yı ilgilendirmiyor. Doğal olarak boşandığı eşiyle aynı çatı altında yaşamıyorsa; herhangi bir kişiyle hayatını sürdürüyorsa bu SGK'nın denetimi altında değildir. Anlaşmalı boşanma konusunda değerlendirilecek bir konu da değil. Gereksiz başvuru yapmamaya özen gösterelim. Burada önemli olan ölüm geliri elde edebilmek amacıyla eşten boşanıp, aynı çatı altında yaşayarak, anlaşmalı boşanma kişileri kapsamasıdır. Bu, bir haksız kazançtır. Telafisi güç ve imkansız mağduriyetler doğmaması için vatandaşlarımızı anlaşmalı boşanmadan uzak durmaya davet ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ölüm AylığıAnlaşmalı BoşanmaSosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt
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