Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
829.40
DOLAR
13.63
STERLİN
18.59
EURO
15.52
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Uzman...
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı temini duyurusu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:55
Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü 'tırtak' cinsi yunus ile 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. İncelemede, yunusun karın ve kuyruğunda kesici alet yaralarına rastlandı.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi sahilinde, 19 Şubat'ta yürüyüş yapanlar, öğle saatlerinde kıyıya vuran ölü yunusu görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile ekibi, yunusun karın ve kuyruğunda kesici alet yaraları tespit etti. 2 metre 14 santim uzunluğundaki 'tırtak' cinsi yunusun, balıkçılar tarafından yanlışlıkla avlandıktan sonra geri denize atıldığı bildirildi. Yunustan doku örnekleri alınıp, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi.

AĞLARA TAKILIP ÖLMÜŞ

Aynı gün bölgeye yakın bir sahilde de 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası kıyıda ölü bulundu. İncelemede kaplumbağada herhangi bir yara ve kesi alet izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılıp, boğularak öldüğü açıklandı. Kaplumbağadan da doku ve keratin örnekleri alındı.

'GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki deniz memelilerinden olan yunuslar, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas gibi deniz kaplumbağaları ile aynı kaderi paylaşıyor. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunmasında gerekli duyarlılığı göstermek zorundayız" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 21.02.2022 11:06
Anahtar Kelimeler:
YunusDeniz KaplumbağasıölüSahil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
Cem Aksahin'e Katar'da önemli görev
Cem Aksahin'e Katar'da önemli görev
Antalya'da yaz havası
Antalya'da yaz havası
Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu
Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Evlat nöbetinde 900'üncü gün
Evlat nöbetinde 900'üncü gün
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma