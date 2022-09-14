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Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:01
Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla kısmen boş kaldı. Kent otellerinde tatillerine devam eden turistler ise sahilde denize girerek güneşlendi

Antalya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaz sezonunda dolan Konyaaltı Sahili, çoğu yabancı az sayıda tatilciye kaldı. Bölgedeki otellerde tatillerine devam eden yabancı turistler, sahilde denize girerek güneşlendi. Turistler, seyir terasında mola verip, manzaraya doğru hatıra fotoğrafı da çektirdi. Okulların açılması nedeniyle yerli turist popülasyonunun azaldığını belirten plaj işletmecileri, yerli halkın yerini otellerde tatil yapan yabancı turistlerin aldığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahilOkullarTurist
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