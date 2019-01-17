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Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğretmen, yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğretmen, yaralandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:18
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Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Siverek'e 30 kilometre uzaklıktaki Çağa İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan Necmi Güldiken yönetimindeki 63 AAS 430 plakalı servis minibüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, hurdaya dönen minibüsteki öğretmenler; Saliha Gürbüz, Halil Günaşan, Melba Dabanlı, Hülya Erkoç, Mithat Lale ve Gurbet Karakayalı yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Servis MinibüsüöğretmenlerKaza
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