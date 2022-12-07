OGM’ye 'Kırmızı Yelek' ödülü

ANKARA - Türk Kızılay’ın bu yılki Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri’nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ödüle layık görüldü.



Türk Kızılay tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajının okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada dünyanın yaşanabilir olmasının başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orman yangınları konusunda gönüllü mobilizasyonu sağlamış, acil durum gönüllülüğünün toplumda yaygınlaşmasında katkı sağlamış gönüllülere yönelik gerçekleştirdiği eğitim ve içeriklerle dikkatleri üzerine çeken orman yangınları ile mücadele konusunda acil durum gönüllülüğünün yaygınlaşmasında katkı sağlayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ödüle layık görüldü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için başladığımız bu yolda bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Bizleri ödüle layık gören jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.