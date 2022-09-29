Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.179,16
ALTIN
983,18
DOLAR
18,54
STERLİN
20,22
EURO
18,02
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OGM’ye bağlı ilk ‘Doku Kültürü Laboratuvarı’ seri üretime başladı

29 Eylül 2022 Perşembe 11:20
OGM’ye bağlı ilk ‘Doku Kültürü Laboratuvarı’ seri üretime başladı

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde ilk doku kültürü laboratuvarında seri üretim başladı. OGM Müdürü Bekir Karacabey, 50 bin adet aronya ve 5 bin adet maviyemiş olmak üzere toplam 55 bin adet fidanın doku kültürü yöntemiyle üretildiğini, 2023 yılında üretim kapasitelerini 200 bin fidana çıkarmak olduğunu belirtti.


OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Doku Kültürü Laboratuvarı ve serasında fidan üretimlerine başlandığı belirtilerek, “Yapımına 2020 yılında başlanan, 2021 yılında yapımı tamamlanan laboratuvar bünyesinde toplam 210 metrekare alana sahip 2 adet doku kültürü serası yer almaktadır. Doku Kültürü laboratuvarında şu an itibarıyla Vaccinium corymbosum L. (Maviyemiş), Aronia melanocarpa (Aronya), Lonicera caerulea (Honeyberry:Balyemişi) ve Amelanchier alnifolia (Saskaton)’dan oluşan toplam 4 türün üretim sürecine geçilmiştir. Bunun yanı sıra çay, şeftali, kiraz, kafkasgülü ve gül türlerinden oluşan 5 farklı bitkinin üretimi için de Ar-Ge çalışmaları devam ediyor” denildi.

‘HEDEFİMİZ KAPASİTEMİZİ 200 BİN FİDANA ÇIKARMAK’

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doku kültürü tekniği ile fidan üretimi faaliyetlerine 2021 Temmuz ayında Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını söyleyerek, “Aronya ve Maviyemiş türlerinde tam anlamıyla başarıya ulaşılmış olup, 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla bu türlerin seri üretimine geçtik. Şu an için 50 bin adet aronya ve 5 bin adet maviyemiş olmak üzere toplam 55 bin adet fidan doku kültürü yöntemiyle üretilmiş bulunmaktadır. Kapasite artırma çalışmalarımız devam etmektedir.2023 yılı hedefimiz üretim kapasitemizi 200 bin fidana çıkarmaktır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doku Kültürü LaboratuvarıSeri üretimOGM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Irmak: Ardahan depremi sürpriz değil, fay 5'ten büyük 22 deprem üretmiş
Doç. Dr. Irmak: Ardahan depremi sürpriz değil, fay 5'ten büyük 22 deprem üretmiş
Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu
Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu
Bakan Yanık: Medyanın bazı noktalarda bazı hassasiyetleri gözetmesi gerekiyor
Bakan Yanık: Medyanın bazı noktalarda bazı hassasiyetleri gözetmesi gerekiyor
Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinde iki belediye hakkında suç duyurusu
Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinde iki belediye hakkında suç duyurusu
Amasra'ya denizden 843 turist
Amasra'ya denizden 843 turist
Van'da otellerde yer kalmadı
Van'da otellerde yer kalmadı
Büyükelçi Mammadov: Gençler topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı
Büyükelçi Mammadov: Gençler topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardı
Hatay ormanlarında, 'gevşetme zonu' uygulaması
Hatay ormanlarında, 'gevşetme zonu' uygulaması
Datça'da 73 kaçak göçmen kurtarıldı; 1 organizatöre gözaltı
Datça'da 73 kaçak göçmen kurtarıldı; 1 organizatöre gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول