Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

KIRŞEHİR (DHA)

Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, "Oradaki suyun çekilmesiyle birlikte oksijensiz kalan balıklar maalesef ölüyor. Havalarında aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı suların ısınmasıyla yavrulayamayan balıklar ölümle sonuçlanıyor" dedi.

Obruk Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Balıkçılar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Çevresi kayalıklarla çevrili olan gölde suyun 4 metre çekildiğini belirleyen ekipler, ölü balıkları toplayarak numune aldı. Alınan numunelerde balıkların, göldeki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalmaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, "Obruk Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da balık ölümleri gerçekleşti.