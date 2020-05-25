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O polislere görevden el çektirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, grubun polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğunu bir kişinin üzerinde sustalı bıçak bulunduğu belirtilerek, "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19
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O polislere görevden el çektirildi

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları evlerine girmeleri yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir grubun, polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Bu sırada grup ile polis arasında arbede  yaşandı. Arbede sırasında bazı polis memurları, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti. 

Arbedenin ardından polis ekipleri 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası uyguladı. Olayın ardından polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 3 kişi, hastaneye gidip, darp raporu aldıktan sonra oradaki görevli polislerin hepsinden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede ve polislerin direnen gruba copla müdahalesi bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından Tekirdağ Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK: GÖREVLİLERE İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında Çorlu ilçesinin Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir. Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır. Görevli Memura Mukavemet'ten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluPolisVatandaşGörev
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