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O duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldı

ADANA'da, 2 yıl önce torbacılar tarafından  '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazılan duvara, bu kez 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

O duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldı

ADANA'da, 2 yıl önce torbacılar tarafından  '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazılan duvara, bu kez 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:21
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O duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldı

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu satıcıları tarafından 2 yıl önce bir duvara '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazıldı. Aradan geçen süre içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 bin 500 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 900'ü, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi. 2 yılın ardından aynı duvara bu kez, 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

Mahallelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlendiğini söyleyen vatandaşlar ise polisin yaptığı denetim ve baskınlardan memnun olduklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTorbacıSeyhan
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