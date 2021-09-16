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O ARTIK BİR YAZAR…

ÖNCE KİTABINI İMZALADI, SONRA YEMEKLERİN TADINA BAKTI.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:45
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O ARTIK BİR YAZAR…

HABER: BURHAN AKDAĞ


MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA YE İÇ EĞLEN FESTİVALİNDE “DENİZDEN” KİTABINI İMZALADI.

Türkiye’de Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden Masterchef Mehmet Yalçınkaya deniz ürünleri ile ilgili hazırladığı Denizden kitabını hayranlarına imzaladı…

İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanında yapılan imza gününe Masterchef Yalçınkaya’ya hayranları büyük ilgi gösterdi… Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile 4 yılda oluşturduğu, 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı 'Denizden' ile ülkemizin deniz ürünlerini dünyaya tanıtmayı amaçlamış.

Türkiye’de büyük ilgi gören kitapta, Masterchef Mehmet Yalçınkaya, çok özel tariflerini, yine çok özel fotoğraflar eşliğinde sergilemiş.

Denizden, kitabında deniz mahsullerinin hikayesi, pişirilme teknikleri, eşsiz lezzetlere dönüştürülme aşamaları ve sunumunu en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya tariflerinin yanı sıra, hikayelerini paylaştığı onlarca çeşit balık ile balık kültürümüzde bir çok değişiklik yapmamıza neden olacak gibi…

Yaklaşık iki saat süren imza gününde tüm hayranları ile tek tek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yalçınkaya kitap yazmaktan çok büyük bir keyif aldığını en kısa zamanda ikincisi çıkarmak için çalışmalara başladığı belirtti.

İmza sonrası Ye iç eğlen festivalinde yer alan Hint mutfağı yemeklerinin, Uzak doğunun Suşi’sine  ve Gostivar tatlılarının da  tadına bakmadan duramadı…

Masterchef Mehmet Yalçınkaya önce kitaplarını imzaladı, daha sonra festival alanında hazırlanan tadına baktığı yemeklerinde çok başarılı olduğunu belirtti...

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O ARTIK BİR YAZAR…
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