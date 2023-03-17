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Nurdağı ve İslahiye'de ramazan öncesi iftar çadırları kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ramazan ayı dolayısıyla iftar çadırları ve mescitler kuruluyor.

17 Mart 2023 Cuma 13:48
Nurdağı ve İslahiye'de ramazan öncesi iftar çadırları kuruluyor
Gaziantep

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine, huzur ve bereketin müjdecisi rahmet ayının manevi iklimine girdiklerini söyledi.

Ramazandaki rahmet ikliminin iyileştirici gücünün, afetle mahzun olan gönülleri teskin ve teselli etmesi temennisinde bulunan Hazırlar, iki ilçe başta olmak üzere her ilçede ramazanla ilgili hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Hazırlar, az hasarlı camileri, temizliklerini yaparak ibadete hazır hale getirdiklerini, yıkılan ve ağır hasar gören ibadethanelerin yerine de Valilik koordinesinde çadır mescitlerin kurulduğunu, konteyner kentlerde de prefabrik olanların yer alacağını bildirdi.

Herkesin rahmet ayının bütün güzelliğini yaşamasını istediklerini dile getiren Hazırlar, "Yavrularımızın ramazanda kurslara devam edebileceği ortamlar oluşturduk. Nurdağı'nda 13, İslahiye'de 6 mekanda 'Diyanet Çocuk Alanları' oluşturduk. Yine hanım kardeşlerimizi çadır mescitlerde, çocuklarımızı ağırladığımız mekanlarda ağırlayıp sohbet programları icra ederek, ramazanı bütün güzelliğiyle yaşayacağız." diye konuştu.

Nurdağı ve İslahiye'de 80 civarında çadır mescit oluşturuldu

Hazırlar, Diyanet Vakfı öncülüğünde Nurdağı ve İslahiye'de iftar çadırları kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çadırlarda ikramda bulunacağız. İftar öncesi Kur'an tilavetleriyle, ilahilerle, sohbetlerle ramazanın gönüllere dokunan iklimini hissettirerek, gönüllerdeki hüznü esenliğe dönüştürmeye gayret edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye'de 80 civarında çadır mescit oluşturduk. Köylerimiz dahil ihtiyaç duyulan her alana bu hizmet ulaştırıldı. Bizlere destek veren kamu kurumlarına, valilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rahmet ve bereket ayı, bizler için yepyeni bir diriliş, yepyeni bir umut ayı olur inşallah."

Camilerde depremler nedeniyle zarar gören ses sistemlerinin onarıldığını aktaran Hazırlar, "Ramazanda her köyümüzden, her çadır ve konteyner kentten 'la ilahe illallah', 'Allahuekber' nidaları yükselecek. Ezanın gönülleri onarıcı çağrısına hep beraber kulak vereceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanIftar çadırlarıNurdağıİslahiye
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