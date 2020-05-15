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NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYGULANACAK 13 REHBER

Sağlık Bakanlığı'nca normalleşme sürecinde uygulanacak 'Covid-19' tedbirlerine ilişkin hazırlanan 13 rehberin daha yayımlandığı açıklandı. Bakkallara, maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.

15 Mayıs 2020 Cuma 11:42
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NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYGULANACAK 13 REHBER
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde uygulanacak 'Covid-19' tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehberin daha yayımlandığı kaydedildi. Madenlerde, şantiyelerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ve bayilerde, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinde, ayakkabı ve çanta satışı yapılan yerlerde, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde, minibüslerde, terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazasında alınması gereken önlemler sitede yer aldı.

'BAKKALLARA MASKESİZ KİŞİLER ALINMASIN'

Buna göre, bakkallara maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi. Madenlerde, zorunlu haller dışında görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmaması gerektiği bildirildi. Şantiyelerde, kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip, tedbirlere uyulması gerektiği kaydedildi. Yine pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, büfe, kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmasının teşvik edilmesi, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi. Ayrıca ayakkabı ve çanta satışı yapılan iş yerlerine misafir alınmaması, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenlenmesi, havalandırılması, temizlenmesi, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinmesi, minibüslerde genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması; terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri istenmesi gerektiği belirtildi. Yine kitap ve kırtasiye ile oyuncak mağazalarının kapı ve pencerelerinin açılarak sık havalandırılması istendi.

DHA

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