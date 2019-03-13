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Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nöbetçi noterlik hizmetini 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nöbetçi noterlik hizmetini 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:34
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Nöbetçi noterlik 6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Nöbetçi Noterlik ve Konsolosluklarda Yapılan Noterlik İşlemlerinden Ülkemizde Örnek Alınması' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, 'nöbetçi noterlik' uygulamasının 6 Nisan 2019 tarihi itibarıyla hizmete başlayacağını ifade etti.

Noterliğin, bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Bugüne kadar noterlerin görev ve yetki sahalarını önemli ölçüde artırdık. Bazı idari işlemlerin yanı sıra, bir kısım çekişmesiz yargı işlerinde noterlere de yetki tanıdık" dedi. 

'AMACIMIZ, VATANDAŞIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK'

Noterlik müessesesini, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda görülen hızlı değişime uygun olarak revize edeceklerini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Noterlerimizin sistem içindeki rolü güçlenirken, bu hizmetlere erişimin de güçlendirilmesi talebiyle karşılaştık. İşte gündemimizdeki 'nöbetçi noterlik' fikri böyle doğdu. Amacımız vatandaşımızın işini kolaylaştırmaktır. Toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır.

İstiyoruz ki, vatandaş işinden mesaisinden olmasın, tatil veya hafta sonu demeden ekonominin çarkı dönsün, ticaret aksamasın. İstedik ki pratik düşünelim. Hızlı ve çözüm odaklı hareket edelim. Mesai mefhumu gözetmeden bu ülke için çalışan, üreten, istihdam oluşturan iş adamına mesai mefhumu gözetmeden hizmet edelim istedik. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın hukuki güvenlik ihtiyaçlarına da en yüksek derecede cevap verelim arzusundaydık. Su istimalleri, gecikmeleri ve mağduriyetleri önleyelim dedik. İşte bütün bu düşüncelerle 'nöbetçi noter' uygulamasına hayat verdik. Ve inşallah 6 Nisan itibarıyla her ilimizde bu uygulamayı başlatacağız."

'BU OLUMSUZLUKLAR ARTIK YAŞANMAYACAK'

Bakan Gül, vatandaşların hafta sonu ikinci el araç alım satımı yaptığını, hatta bunun için bazen bir şehirden diğerine seyahat ettiğine işaret ederek, "Ama muamelesini yapmak için haftanın ve mesainin başlamasını bekliyor. Bu gecikmenin sadece bir zaman maliyeti yok. Kaparo aldığı halde satıştan cayma, hileli-dolanlı işler sebebiyle malen zarara uğrayanlar da oluyor. Nöbetçi noter uygulamasıyla bu olumsuzluklar artık yaşanmayacak. Ülkemizde işçi-memur, yaklaşık 25 milyon çalışanımız var. Bu uygulama onları da mesailerinden koparmayacak. Noterdeki işlemini, isteyen hafta içi, isteyen hafta sonu tamamlayacak. Basit bir evrak işi, bir vekaletname, onay veya sözleşme için tacir de işinden olmayacak. Gecikmeler son bulacak. Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan'dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülNöbetçi Noterlik
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