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Mutki'de güvenlik korucularından oluşan mehteran takımı kuruldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde güvenlik köy korucularından oluşan 18 kişilik mehteran takımı resmi bayram ve özel günlerde yaptıkları gösterilerle büyük ilgi topluyor.

Mutki'de güvenlik korucularından oluşan mehteran takımı kuruldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde güvenlik köy korucularından oluşan 18 kişilik mehteran takımı resmi bayram ve özel günlerde yaptıkları gösterilerle büyük ilgi topluyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:07
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Mutki'de güvenlik korucularından oluşan mehteran takımı kuruldu

BİTLİS - Mutki ilçesinde vatan savunması yapan güvenlik korucuları görev alanları dışında sanatsal etkinliklere de önem veriyor. Bin 250 güvenlik korucusunun görev yaptığı ilçede, müzik yeteneği olan koruculardan oluşan 18 kişilik mehteran takımı kuruldu. Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu'dan eğitim alan korucular resmi bayram ve özel günlerdeki gösterileriyle ilçe halkının da büyük ilgisini çekiyor.

Projeye destek veren İlçe Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, amaçlarının 152 yıllık ilçenin güzel etkinliklerle gündeme getirmek olduğunu belirterek, “Mutki Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milli birlik ve beraberliğimizi, milli duygularımızı güçlendirmek için böyle bir projeye imza attık. İlçemizde görev yapan bin 250 korucumuz arasından müzik konusunda yetenekli olanları gönüllülük esasına göre davet ettik. Korucularımız arasından yetenekli olanları seçtik. Onlar da devamlı kırsalda oluyorlar, nöbet tutuyorlar. Korucularımız 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. Sosyal olarak dinlenebilmeleri, kendi becerilerini gösterebilmeleri ve aynı zamanda ilçemizdeki gençlerimize, gelecek kuşaklara milli duygularımızı, tarihten gelen bizim derin ve güçlü yanımızı göstermek için bu konuda gönüllü olan 18 korucumuzu seçtik. Mehteran takımına seçtiğimiz bu korucularımız bir taraftan görevlerini yapıyor mesai saatleri dışında da mehtaran takımında çalışma yapıyor" dedi.

BOSNA HERSEK VE GÜNEY KORE'DEKI  FESTİVALLERE HAZIRLANIYORLAR

Kaymakam Şahin, 2 aylık bir mehteran takımı olmasına rağmen birçok programa davet edildiklerini ifade ederek, "Mehteran takımımıza yoğun talep var. Çeşitli programlara çağırıyorlar. Kendimizi geliştirelim, olgunlaştıralım Bitlis sınırları içindeki bütün gösterilere katılacağız. Hatta kendilerini geliştirsinler diye Bosna Hersek’te bir müzik festivaline, daha sonra da Güney Kore’de yine bir başka müzik festivaline arkadaşlarımızı gönderip, kendilerini geliştirmelerine vesile olacağız. Oradaki diğer gruplardan örnek alsınlar. İlerleyen zamanlarda kuşaktan kuşağa tarihimiz, milli bilincimizi unutmayalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


MEHTERAN TAKIMINA YOĞUN İLGİ VAR

Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu ise mehteran takımının büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "Kaymakamımız koruculardan bir mehteran takımı kurulacağını bana söyledi. İlk başta iki aylık bir çalışmamız oldu. Tabi ilk önce enstrümanları, sonra da ritim aletlerini tanıttık. Daha sonra kıyafetlerimiz, enstrümanlarımız her şeyimiz tamam olduğunda gösterimizi yaptık. Kaymakamımızın bu konuda çok büyük destekleri oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda bana oldukça olanak sağladı. Kaymakamımızın destekleri ile arkadaşlarımız nöbete gidip aynı zamanda çalışmalara katıldılar. Onlar için zorlu bir süreçti. Aileleri ile geçirecekleri zamanı çalışarak geçirdiler. Bu konuda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

BÖLGEDE BİR İLK

Projede yer alan güvenlik korucusu Adnan Akdeniz de, “Kaymakamımız böyle bir düşünceyi ortaya attığında ben de gönüllü olarak bu takıma katıldım. Bazı arkadaşlarımızın ufak da olsa bir enstrüman geçmişi var. Hepimiz farklı farklı köylerden geliyoruz. Bölgemizde bir ilk olacağı için biz de gelmek istedik. Bu hem güzel bir duygu hem de ilk olduğu için büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda muvaffak olacağız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MutkiGüvenlik KorucularıMehteran Takımı
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