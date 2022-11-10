Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde ‘Saygı Yürüyüşü’ düzenledi. Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulan yürüyüş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleşti. Çocuk, genç, yaşlı demeden birçok kişi Mustafa Kemal Atatürk’ü hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nın önünde andı.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. Yılında Beşiktaş’ta birçok anma programı düzenliyor. 10 Kasım günü sabah saatler 06.30’u gösterdiğinde Dolmabahçe Ağaçlı Yol’da gün boyu Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden dinleti oldu. Saat 08.00’de Barbaros Meydanı’nda 'Ata’ya Saygı' yürüyüşü gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde vatandaşlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Dolmabahçe Sarayı’na yürüdü. Saygı Yürüyüşü sonrası saatler 08.50'yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar tüm Türkiye’ye canlı olarak aktarıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat durdu ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Gurur ve duyguyla İstiklal Marşı okundu.



“CUMHURİYETTEN BAŞKA TUTUNACAK YERİMİZ YOK”

Atasını anmak için okuluyla Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gelen 9 yaşındaki Meleknur Yolcu, “Dolmabahçe Sarayı’na geldik. Burası çok güzel bir yermiş. Ayrıca Atatürk’ün de öldüğü yer. Onu ben çok seviyorum. Keşke ölmeseydi. O, bizim için savaştı” dedi.



Dolmabahçe Sarayı’na ilk defa geldiğimi belirten Fatoş Alpay da duygularını, “Sonsuz sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunmak üzere buraya geldik. Cumhuriyetten başka tutunacak hiçbir yerimizin olmadığını görüyoruz. Nefesimiz yettiği kadar da Cumhuriyetin koruyucuları, savunucuları olacağız. Bütün İstanbul buraya gelmiş. Dışardan da birçok insan gelmiş. Aynı zamanda tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Buraya geldiğimde umudum daha da arttı. İnanıyorum ki Türk milleti sonsuza dek payidar kalacaktır” şeklinde ifade etti.

“HER YIL ONA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bugün bizim için Türk milleti için çok duygu dolu bir gün. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da daha fazla kalabalık ve yoğunluk var Dolmabahçe Sarayı’nda. Okulların da gün içinde burayı ziyaret etmesiyle daha da yoğun kalabalık olacak. Beşiktaş, her yıl Atasına olan borcunu ödüyor. Çünkü Beşiktaş hem Cumhuriyet için hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için çok özel bir kent. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün savaş planlarını yaptığı, Kurtuluş Savaşı'nın stratejisini çizdiği, düşman gemileri bu Dolmabahçe önlerine geldiğinde ‘geldikleri gibi giderler dediği yerin adıdır’ Beşiktaş. Ailesinin yaşadığı yerin adıdır. Hayata gözlerini de Dolmabahçe Sarayı'nda yummuştur. Dolayısıyla biz burada görev yaparken Ata'mızın emanetini gerektiği gibi yaşatmaya ve geleceğe taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu sorumluluk hareket ediyoruz. Tabii bugün üzüntülüyüz. Son dönemde Cumhuriyet fikrinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz” açıklamasını yaptı.