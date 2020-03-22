Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye...
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü
İzmir'de otomobilin altında kalan 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36), 6 gündür arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Uzman Çavuş Güneş'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışıp yaralandığı ortaya çıktı.

22 Mart 2020 Pazar 17:49
0 Okunma
Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 6'ncı günde de devam etti. Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için çaba harcadı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verirken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da olay yerine gelip aileyle görüştü.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER İLE ÇATIŞIP YARALANMIŞ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralandığı ortaya çıktı. Kayıp Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş'in, eşiyle birlikte katıldıkları 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Gülnur Ortakçı Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, fotoğrafın altına şöyle yazdı:

"Eşim 15 Temmuz'da yaralandı ve bu başarısından dolayı 30 Ağustos resepsiyonuna çağırmıştınız. Bakın hemen yanınızda duruyor. Ne olur bulunması için daha fazla ekip görevlendirilsin. Şimdi soğuk suların altında."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Munzur NehriKayıpUzman çavuşYılmaz Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lokanta ve restoranlarda yasak başladı
Lokanta ve restoranlarda yasak başladı
175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek
Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek
Bakan açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e yükseldi
Bakan açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız
Tüm Türkiye onları alkışladı!
Tüm Türkiye onları alkışladı!
MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor
MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor
46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak
46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak
Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi yaşamını yitirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı