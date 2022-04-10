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Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istiyor

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10 Nisan 2022 Pazar 17:51
Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istiyor

İSTANBUL (DHA)

Münevver Karabulut, henüz 18 yaşındayken, 3 Mart 2009'da, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cesedi parçalara ayrılmış halde, bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerinde bulundu. Cinayetin ardından kaçan Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim oldu. Yargılamanın ardından mahkum olan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde intihar etti. 

Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Garipoğlu'nun akıbeti hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği; ölen kişinin başka biri olduğu, kaçırıldığı ya da öldürüldüğü söylendi. Savcılığın ve Adli Tıp’ın raporlarına rağmen bu iddialar yıllarca dillendirildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da, yıllardır, Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği iddiasını sürdürüyor. Raporlara rağmen iddiasının arkasında duran baba Karabulut, şüphelerinin ancak Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla giderileceğini söylüyor. 

"BAYRAMDAN SONRA MEZARI AÇTIRMAK İSTİYORUM"

Sokakta karşılaştığı kişilerin katilin intihar edip etmediğiyle ilgili sorular sorduğunu belirten Süreyya Karabulut, "Cem Garipoğlu’nun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım. Bu, benim en doğal hakkım. Sokaktaki vatandaş bana soruyor, öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu soruların en doğru cevabı için mezarın açılmasında fayda var. İnşallah açtıracağım. Bu süreçte neyle karşılaşırım bilemiyorum. Henüz bununla ilgili bir adım atmadım. Avukatımla bile görüşmedim" diye konuştu.

Kızının cinayetinin ardından zor günler geçirdiklerini ifade eden baba Karabulut, "Allah’a dua ediyorum, hiç olmazsa kızımın naaşı bulundu. En azından onun yanına gidebiliyorum. Konuşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum" dedi. 

AVUKAT EPÖZDEMİR: "HUKUKİ GİRİŞİMLERİ DERHAL YAPACAĞIZ"

Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Süreyya Karabulut'un söylediklerinin ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunun daha önceden de gündeme geldiğini, fakat ailenin, bu sürecin kendilerini üzeceğini ve incitebileceğini, yeniden böyle bir süreç yaşamak istemediklerini ifade ederek, o tarihlerde mezarın açılmasını talep etmediklerini  belirtti.

Epözdemir açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bugün itibariyle müvekkil Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteyeceğine dair röportajını ben de okudum. Akabinde kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti. Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız.Bu konudaki hukuki girişimleri derhal yapacağız. Burada önemli olan müvekkillerin talebidir. Müvekkilerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelirse, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için tarafımızca  derhal gerekli hukuki yollara başvurulacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Münevver KarabulutCem Garipoğlu
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