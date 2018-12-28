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Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz

Oyuncu Müjdat Gezen, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz

Oyuncu Müjdat Gezen, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma 16:00
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Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz

İSTANBUL

Oyuncu Müjdat Gezen, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen tarafından Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Müvekkilimiz, 21 Aralık 2018 günü Halk Arenası programındaki konuşmayı, tamamen mizah ve güldürü amacıyla yapmış ve herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etme kastıyla davranmadığı gibi söylediği 'sen herkese haddini bil diyorsun ben de size diyorum haddinizi bilin' biçimindeki tümcenin hakaret suçu içermediği açıktır." ifadeleri kullanıldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işleyen şüpheliler hakkında genelde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiği anlatılan dilekçede, "Böyle olunca müvekkilimiz hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmediği gibi özellikle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanması kararlaştırılan adli kontrol tedbiri ile istenilen ceza arasında orantı da olmadığı için ölçülülük ilkesi de zedelenmektedir." görüşüne yer verildi.

Yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmesinin Gezen için bu suç kapsamında öngörülen cezadan daha ağır bir yaptırım kararı olduğu savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Çünkü müvekkilimizin kızı yurt dışında Hollanda'da yaşamakta ve müvekkilimiz kanser tedavisi gören kızı için sürekli Hollanda'ya gitmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı, müvekkilimizin kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize manevi işkence çektirecek yöntem olmuştur."

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen adli kontrol kararının kaldırılması istenilen dilekçede, talebin uygun görülmemesi halinde yapılan itirazın incelenmesi için Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesi talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Müjdat GezenAdli Kontrol Kararına Itiraz
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