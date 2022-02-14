'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü aydınlatılsın' kampanyası

KAHRAMANMARAŞ - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Ülküde Birlik Derneği, yurt genelinde imza kampanyası başlattı. Olayın aydınlatılması için çağrı yapılan kampanyaya; ilk imzayı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır attı.



Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup, yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada verilen ara sonrası Ülküde Birlik Derneği Genel Başkanı Necati Kaya, adliye önünde basın açıklaması yaptı. 25 Mart 2009'da helikopterin suikast sonucu düşürüldüğünü söyleyen Kaya, bugüne kadar olayla ilgili bazı kamu görevliler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan dava açıldığını ancak ana davanın bugüne kadar açılmadığını söyledi.



'DOSYAYA KARŞI TERTİBİN OLDUĞU ORTADIR'



Bugüne kadar bu konuda birden fazla soruşturma dosyası oluşturulduğunu ancak bir suçtan, birden fazla soruşturma yürütülmesinin ceza usul yasasına açıkça aykırılık teşkil ettiğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:



"Bu açıdan bakıldığında bile dosyaya karşı ne denli bir tertibin olduğu ortadadır. Tek bir dosyada bulunması gereken çeşitli suçların birbirinden ayrı tutularak soruşturmaların ayrı ayrı yürütülmesiyle, olay örgüsü, ilgili ve sorumlu şahıslar arasındaki ilişki soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından sağlıklı biçimde ortaya konulamamış, her biri birbiriyle ilintili ve ilişkili suçlar tek dosya üzerinden değerlendirilmesi gerekirken, farklı şehirlerde, farklı makam ve mercilerde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda bütünlük ortadan kalkmış, maddi gerçeğin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması yerine adeta suikastın aydınlatılmasına yönelik kamuoyunun ısrarlı talepleri ile samimi araştırma gayretleri itibarsızlaştırılmıştır. Hatta kamuoyu vicdanında suikasta ilişkin soruşturmanın hasıraltı edildiğine dair bir kanaat uyanmıştır. Ülküde Birlik Derneği olarak demokratik ve sivil tepki gösterme hakkımızı kullanarak, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik suikastın aydınlatılması için devletin ilgili, yetkili ve sorumlu tüm makam ve mercilerindeki devlet/kamu görevlilerine sorumluluklarını hatırlatıp, harekete geçmeleri çağrısında bulunan bir metnin imzalanması için bugün itibarıyla kampanya başlatıyoruz. Başlattığımız imza kampanyasına aklıselim sahibi, sağduyulu, hak, hakikat, hakkaniyet sevdalısı, vicdan sahibi her vatandaşımızın bireysel olarak katkı vereceğinden asla şüphemiz yoktur."



Kaya ayrıca toplanan imzaların 25 Mart 2022'de Ankara Tacettin Dergahı'nda yapılacak toplantı sonrası ilgili kurumlara iletileceğini söyledi.



'ANA DAVANIN AÇILAMAMASI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI'



Davayı takip eden isimlerden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da kampanyaya destek olacaklarını belirterek şöyle konuştu:



"Ana davanın halen açılmamış olması, suikast davasının açılmamış olması gerçekten kamuoyunda ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler açısından büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Dernekteki arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi bütün farklı unsurlar, Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına sahip çıkanlar, Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı isimlerle bu adalet arayışını sündürmekteler. Milli Yol Partisi olarak bir hukuk komisyonu oluşturduk. Komisyonumuzun bazı üyeleri burada inşallah bu mücadele sonuçlanana kadar, milletin, kamuoyunun vicdanı rahatlayana kadar, vatandaşın yüzde 99'u 'Bu bir suikasttır' derken, suikast davasının açılmamış olması, işin basit, insanları hiçbir zaman kale almayan, akıllarıyla oynanan, bir yere doğru sürülmesi gerçekten tuhaf bir durumdur. Bu tuhaflığa bütün kamuoyunun dikkatini çekiyorum. Mutlak anlamda Muhsin Yazıcıoğlu'nun faili meçhul dosyasına girmemesi için arkadaşlarım ile bu işin takipçisi olacağımızı bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Adalet herkese lazımdır ve herkes bir gün adalete ihtiyaç duyacaktır."



Basın açıklamasının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır başta olmak üzere birçok kişi kampanyaya imza attı.