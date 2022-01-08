Muğla Dalaman’da 562 m² arsa satılacak

Ortaca İcra Dairesi, Muğla İl, Dalaman İlçe, 106 Ada, 134 Parsel, KARGINKÜRÜ Mahallesindeki 562 m2 taşınmazı satacak. Taşınmazın üzerinde 62 m2 prefabrik konut da bulunmaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, taşınmaz, 486.544 TL kıymeti ile 23 Şubat2022 günü saat 14.00-14.05 arası Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca Muğla satışa sunulacak.
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.
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