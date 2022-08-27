Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:58
Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 92 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 organizatör tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu 3 minibüsün, bir otomobilin öncülüğünde Antalya'dan Fethiye'ye doğru geleceği bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 5 Suriyeli de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Hacı Reşit Mustafa, Metin Muhammed, Mustafa Elyusuf, Rabiha Cuma ile Moutaz Billah Mervan, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçılığıMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay'dan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı
Türk Kızılay'dan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı
Rize’de 'çay turizmi' bereketi
Rize’de 'çay turizmi' bereketi
81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı
81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı
Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş
Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş
Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor
Defineciler kaya mezarını dinamitle patlatıp tahrip etti
Defineciler kaya mezarını dinamitle patlatıp tahrip etti
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول