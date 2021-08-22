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Muğla'da ilk filizler çıktı

Muğla'da yangın sonrası ilk filizler çıktı

22 Ağustos 2021 Pazar 17:30
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Muğla'da ilk filizler çıktı

ANTALYA (DHA) 

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'da, toplamda 124 bin hektarlık ormanın küle döndüğü belirtildi. Manavgat'taki yangın alanında olduğu gibi Muğla'da da yanmış alanlarda doğanın kendini yenilediğinin ilk işareti olarak hayıt çiçekleri ve sandallar filizlenmeye başladı.

Antalya ve Muğla bölgesi başta olmak üzere Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. 28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda ilk belirlemelere göre sadece Antalya ve Muğla'da 124 bin hektar, Türkiye genelinde ise 178 bin hektar alan yangınlarda yok oldu. Manavgat yangınından bir hafta sora kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, yanan alanlarda yaptığı incelemelerde, maki türü bir bitki olan hayıt çiçeklerine ait filizleri görüntüledi. Manavgat yangını sonrası başlayıp, yine iki hafta civarında süren Muğla'daki yanan alanlardan da ilk filizler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından görüntülendi. 

'HAYIT, SANDAL GİBİ MAKİ TÜRLERİ SÜRGÜN VERDİ'

Yanan alanlarda yangının yaban hayatına etkileriyle ilgili saha çalışmaları gerçekleştiren Dr. Yasin İlemin, "Birkaç gündür Muğla'da yanan sahalardayım. Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçti. Hayıt, sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahaleyle ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmağında neler oluyor. Kızılbaşlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş. Yanmış ormanın içinden ağaçkakan sesleri geliyor. Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt. Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor" dedi.

'YENİ DELİKLER AÇAN KARINCILAR DA KIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI'

Toprak altında kendini korumuş karıncaların yeni delikleri açtığı ve çoktan kış hazırlıklarına başladığını da anlatan Dr. İlemin, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK'lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. Datça yönünden Marmaris'e gelirken karşıda Marmaris tarafındaki yanık saha karşıma çıktı. Geceleri o nokta alev topu gibiydi. Ancak doğa kısa zamanda yolunu buluyor. Karakulakları merak ediyorsanız durumları gayet iyi. Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam. Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım. Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFiliz
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