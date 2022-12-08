MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ mensubu yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 9'u FETÖ mensubu 10 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1 PKK/YPG mensubunun yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.