Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Galatasaray - Beşiktaş: 74-72
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı 
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
179 adet kaçak cep telefonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

MSB: PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi

MSB: PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:33
8 Okunma
MSB: PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin son 36 saatte 14 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz-saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPKK=YPGTerörTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor
Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı
Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı
Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
2 teröristler etkisiz hale getirildi
2 teröristler etkisiz hale getirildi
Van'dan acı haber geldi
Van'dan acı haber geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans