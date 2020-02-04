MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.