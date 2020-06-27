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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, 2 teröristin ise silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:04
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

FUAT OKTAY'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgemizde huzur ortamı tesis edilene kadar teröre karşı haklı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

Tekirdağ'da görevli iken Pençe-Kaplan Harekatı'na katılmak üzere Irak'ın kuzeyine giden Piyade Teğmen Yunus Gül, sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Adıyaman'da babası Ali Gül ve annesi Rukiye Gül'e askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları şehidin evine akın etti. Şehit Yunus Gül'ün evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2020 06:14
Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKaplan OperasyonuŞehitPiyade Teğmen Yunus GülYunus Gül
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