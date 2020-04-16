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MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Kuzey Irak bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan’ın acı haberi, Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına verildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 08:20
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MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan’ın acı haberi, Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına verildi.

Kuzey Irak bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan şehidin baba ocağına acı haber, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, beraberindeki Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er tarafından sağlık personeli işliğinde verildi.

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Acı haberi alan Şehit Babası Halil Durhan, oğlunun şehit haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Heyetin taziyelerini kabul eden baba Durhan, "Başımız sağolsun" dedi. Acı haberi alan şehit yakınları da baba ocağına taziye ziyaretine geldi.

Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir’in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan’ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu ve şehit babası Halil Durhan’ın Hayber Camii İmam olduğu öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saygılarımızla."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKuzey IrakŞehitTerörTeröristPKKManisaTSKMuhammet Fatih DurhanSoma
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