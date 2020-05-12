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MSB: İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin askerine sağlık malzemesi verildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Adana İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin silahlı kuvvetleri personeline, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.

12 Mayıs 2020 Salı 15:46
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MSB: İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin askerine sağlık malzemesi verildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirlik’te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıİncirlikKatarIspanyaMacaristan
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