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MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

27 Aralık 2020 Pazar 09:28
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MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği'nin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26.12.2020 tarihi saat 17.30 sularında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır. Olay yerine bölgede bulunan Hudut Birliklerimiz, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelimiz hızla intikal etmiş ve saat 20.30’da bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılmış, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibariyle olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri,  bir Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, Hudut Birlikleri ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

DHA

Son Güncelleme: 27.12.2020 10:08
Anahtar Kelimeler:
MSBHakkariKarKışŞehitAskerÇığ
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