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MSB duyurdu: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 08:58
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MSB duyurdu: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda, tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda üs bölgesine güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu’nda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe'nin (22) Amasya'da oturan baba ocağına ateş düştü. 

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında, arama tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Amasya’nın Hacılar Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Şehit askerin cenazesi, yarın Amasya’nın Beldağ Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKuzey IrakOperasyonTerörTeröristAskerŞehitHüsamettin GökçeAmasya
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