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MSB'den flaş açıklamalar

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
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MSB'den flaş açıklamalar

- Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3’ü büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


- (Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkes) Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörPKKKCKOperasyon
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