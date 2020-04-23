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MSB'den, '23 Nisan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı paylaştığı video ile kutladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:24
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MSB'den, '23 Nisan' paylaşımı
Bakanlık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Asil milletimizin iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaşılan videoda, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çocukların fotoğraflarına yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN KALBİNİN ATTIĞI YER 100 YAŞINDA'

Videoda, TBMM'nin 100 yaşında olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi, şan ve şerefle dolu, cesur, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet. Bağrından çıktığı milletine inanan, hayatını, parçası olduğu milletine adayan ve bu uğurda sonu kesinlikle zafer olacağını bildiği bir yola çıkan, eşsiz bir lider; Mustafa Kemal Atatürk. Millet iradesinin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Düşmana süngümüzle hücum ederken arkamızdaki en büyük gücümüz. El ele, gönül gönüle vermiş, geleceğe daha büyük umutlarla bakan, bilim ve teknoloji ışığında ideallerinin peşinden koşan, yarınlarımız olan çocuklar. Dün bizler için hayal olan şeyleri gerçekleştirirken, yarın da bizleri aşarak ideallerinizin peşinden koşmaya devam edeceksiniz. Bir asır sonra, aynı heyecanla milletimizin sesine kulak verirken, geleceğimiz olan evlatlarımızla güçlenmeye, ilerlemeye ve millet iradesini esas almaya devam ediyoruz. Biz köklü geçmişimizle geleceğe ilerlerken yarınlarımızın temsilcisi olan çocuklarımızın umuduyla çok daha heyecanlı, çok daha azimliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini esas alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir asırdır, tarihimizin birikimi, günümüzün heyecanı, çocuklarımızın sevinciyle birleşerek geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yaşında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu osun." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTBMM23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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