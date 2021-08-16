Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.74
ALTIN
486.49
DOLAR
8.4768
STERLİN
11.7400
EURO
9.9927
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ NIMA GELİYOR
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'de 'Afganistan' toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk görev kuvveti komutanının da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:36
7 Okunma
MSB'de 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Afganistan Türk görev kuvveti komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

DHA

Son Güncelleme: 16.08.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
MSBHulusi AkarAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
324 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ
324 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit
THY Kabil seferlerini iptal etti
THY Kabil seferlerini iptal etti
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı
Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı
Türkiye'den, Haiti'ye taziye mesajı
Türkiye'den, Haiti'ye taziye mesajı
Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma