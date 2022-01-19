MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.





Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır" denildi.