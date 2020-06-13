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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Suriye'nin İdlib kentinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit oldu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:37
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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mağat için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, İdlib bölgesinde 5 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibŞehitPiyade Uzman Çavuş İdris Mağat
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