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MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

14 Şubat 2020 Cuma 09:36
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MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBSuriyeİdlib
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