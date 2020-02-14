MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
DHA