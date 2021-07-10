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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:35
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristPKKYPG
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