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MİT ve TSK'dan operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod adlı Ömer Aydın, etkisiz hale getirildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:13
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MİT ve TSK'dan operasyon

PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz 'istihbarat şebekeleri'ni de kullanarak PKK/KCK'nın sözde ​gümrük koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod adlı terörist Ömer Aydın'ın, Irak kuzeyindeki Kandil'de olduğunu tespit etti. Ayrıca farklı bölgelerden intikal eden istihbarı bilgileri de analiz eden MİT, Ömer Aydın'ı adım adım takip etti. Elde edilen bilgiler ile teröristin saklandığı yeri belirleyen MİT, TSK ile beraber 2 Şubat Salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda terörist Ömer Aydın, etkisiz hale getirildi.

​1999 yılından bu yana örgüt içinde faaliyet yürüten teröristin, PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı belirlendi. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan teröristin, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTSKTerörOperasyonKandilPKKTerörist
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