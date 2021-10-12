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MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ

12 Ekim 2021 Salı 10:38
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MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Başarılı İş Kadını Mimar Funda Zeynep Kalay şeref ödülüne layık görülmüştür.

İş Kadını Mimar Funda Zeynep Kalay, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Almış Olduğu Şeref Ödülü Hakkında Açıklama Yaptı.

Kalay, Birçok ülkeden şeref ödülüne layık görüldüğüm için teşekkürlerimi sunuyorum…

Türkiye’yi temsil ettiğim için bana gurur veriyor. Memleketime daha güzel hizmet edebilmek için elimden geleni yapacağını söyledi.

Asıl en büyük ödülü annem ve babam adına alıyorum. Ailemin çok emeği var aileme ve bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmayan eşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

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MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAYA ŞEREF ÖDÜLÜ
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