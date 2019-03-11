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MİLYON YILLIK FOSİLLER
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MİLYON YILLIK FOSİLLER

7,5 milyon yıllık fosiller Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.Ülkemizde bunca çeşit hayvanın yaşamış olması çok enteresan

MİLYON YILLIK FOSİLLER

7,5 milyon yıllık fosiller Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.Ülkemizde bunca çeşit hayvanın yaşamış olması çok enteresan

11 Mart 2019 Pazartesi 23:28
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MİLYON YILLIK FOSİLLER

7,5 MİLYON YILLIK FOSİLLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Taşhan'da yapılan kazı çalışmaları sonucu çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda gerekli işlemlerden geçirildi. Fosiller, Büyükşehir Belediyesi salonunda sergilenmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ın gerçekleştirdiği kazılarda bulunan fosiller, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişine konuldu. Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.DHA

DHA

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DünyaEvrenKainatTarihKalıntıFosiller
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