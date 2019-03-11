MİLYON YILLIK FOSİLLER

7,5 milyon yıllık fosiller Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.Ülkemizde bunca çeşit hayvanın yaşamış olması çok enteresan