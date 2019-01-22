Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99128
ALTIN
221.215
DOLAR
5.3552
STERLİN
6.9196
EURO
6.0857
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü...
Uzmanlar uyardı: 9'da kalıyorsanız dikkat!
Uzmanlar uyardı: 9'da kalıyorsanız dikkat!
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Karadeniz'de mezgit bolluğu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'sıfır atık' projesine destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'sıfır atık' projesine destek verdi.

22 Ocak 2019 Salı 14:06
0 Okunma
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' projesine destek

ANKARA - Bakanlık tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'sıfır atık' projesi kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı. 4 dakika 45 saniyelik videoda, limanlarda oluşan kirliliğe anında müdahale edildiği, yüzer kıyı birliklerinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılıp lisanslı firmalara, sağlık hizmetlerinde oluşan tıbbi atıkların belediyelerin sistemine teslim edildiği, uçak yıkama faaliyetlerinde oluşan atık suların arıtma tesisinde arıtılıp kanalizasyona deşarj edildiği, tatbikat ve operasyonlarda oluşan mühimmat atıklarının da ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edildiği görüntülerle anlatıldı. Videoda, "Sıfır atık projesi ile israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıSıfır Atık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de batan geminin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı
Karadeniz'de batan geminin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı
Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı
Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı
Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Mardin'de ele geçirilen patlayıcı imha edildi
Mardin'de ele geçirilen patlayıcı imha edildi
Tesadüfen keşfedildi... Birçok ülke sıraya girdi
Tesadüfen keşfedildi... Birçok ülke sıraya girdi
Ankara'da zincirleme kaza
Ankara'da zincirleme kaza
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ