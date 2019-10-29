Milli savaş gemileri, İzmir'de ziyarete açıldı

İZMİR - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve MİLGEM Projesi kapsamında üretilen milli gemiler olan 'TCG Sancaktar' ile 'TCG Burgazada', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşların ziyaretine açıldı. Alsancak Limanı'na demirleyen gemilere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Askeri personel eşliğinde savaş gemilerini gezenler, merak ettiklerini sorup, bilgi alma imkanı buldu. Ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.





Ziyaretçilerden Anıl Beydağ (37), "Askeri personel hepimizle oldukça yakından ilgilendi. Çocuklarımız bugünü asla unutmayacaklar. Gemilerin yerli yapım olmasından dolayı gururumuz bir kat daha arttı" dedi.



Denizcilik Lisesi öğrencisi Beyza Bozok (17) da "Denizcilik okuduğum için gemileri özellikle görmek istedim. Çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.



İki savaş gemisinde, şehit ve gazi yakınları ise öğle yemeğinde bir araya geldi.