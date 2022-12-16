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Milletvekili sayısı 6'ya düşen Eskişehir'de kampanya başlatıldı

16 Aralık 2022 Cuma 14:03
Milletvekili sayısı 6'ya düşen Eskişehir'de kampanya başlatıldı

ESKİŞEHİR - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) nüfus verilerine göre yayınladığı kararda, Eskişehir'in 7 olan milletvekili sayısı 6'ye düşürüldü. STK, dernek ve belediyelerin desteği ile kent nüfusunun artırılması ve vekil sayısının yeniden yükselmesi için 'İkametimi taşıyorum' kampanyası başlatıldı.

YSK’nın nisan ayında Resmi Gazete'de yayımladığı 31800 sayılı kararda, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Eskişehir'in 7 olan milletvekili sayısının 6'ya düştüğü açıklandı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları sosyal medyada kampanya başlatarak, ikametleri kentte olmayan kişilerin, e-Devlet üzerinden ikametlerini kente taşımalarını istedi. TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 65 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilere ikametlerini e-Devlet sistemi üzerinden Eskişehir'e taşımaları için çağrıda bulundu.

1100 KİŞİYE ÇAĞRI YAPTI

Zengin, geçen yılın nüfus verilerine göre 1100 kadar kişinin ikametini Eskişehir'e taşıması durumunda kentteki milletvekili sayısının yeniden 7'ye yükseleceğini söyledi. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca 'Eskişehir'i seviyorum, ikametimi taşıyorum', 'Eskişehir'de yaşıyorum, ikametimi taşıyorum' yazılı afişler sosyal medyadan paylaşıldı. Ayrıca yılbaşına kadar ikametleri başka şehirlerde olanların Eskişehir'e taşıyıp, 'İkametimi Taşıyorum' kampanyasına destek vermeleri istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluEskişehirMilletvekili Sayısı
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