MHP’lilerin midibüsü devrildi

BARTIN (DHA)

Bartın'da MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MHP'DEN TAZİYE MESAJI

Kazayla ilgili MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge İstişare Toplantımıza gelirken Bartın İl Teşkilatımızın içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve teşkilatımızdan Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI SERVİSE ALINDI

Bartın'da MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Sabah saatlerinde Ankara'daki MHP il teşkilatının toplantısı için yola çıkan midibüs yolda kaza yaptı. Kazayla ilgili gerekli incelemeleri yaptık. Kazayı her yönüyle değerlendiriyoruz. Buna hız mı, yoksa yol mu sebep oldu, araştırmaya başlandı. Kazada midibüste toplam 21 kişi vardı. Bunlardan 19'u yaralı 3'ü ameliyata alındı. 2 kişi de hayatını kaybetti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın sağlık durumu iyi şu anda serviste tedavi ediliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, il teşkilatından Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Perihan Üre, Serkan Üre, Sevcan Üre, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız ve Nevzat Çelik ile otobüs şoförü Ramazan Duduoğlu yaralandı.

Kazayı haber alan MHP il teşkilatı ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de Bartın Devlet Hastanesi önünde yoğunluk oluşturdu. Kaza sonrasında midibüs olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN MHP'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bartın'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden MHP'li Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve teşkilat üyesi Murat Sevilmiş için MHP camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "MHP Bartın il teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz" dedi. ANKARA, (DHA)