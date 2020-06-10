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Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı

Şanlıurfa'dan Eskişehir’e gelen mevsimlik işçilerden birinin 4 yaşındaki oğlu, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yapılan testi pozitif çıkınca, yaklaşık 200 kişinin bulunduğu alan karantinaya alındı. Filyasyon çalışmaları kapsamında çadırda kalan diğer ailelere de test yapılmaya başlandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
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Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı

ESKİŞEHİR - Şanlıurfa’dan yaklaşık 40 gün önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir’in 6 bin 500 nüfuslu İnönü ilçesine gelen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişi, Yenice Mahallesi’nde boş araziye çadırlarını kurdu. Şeker pancarı tarlasında çalışmaya başlaya işçi ailelerinden birinin 4 yaşında olan ve kronik akciğer rahatsız bulunan erkek çocuğunda belirtiler görülmesi üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine İnönü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, çadırda kalan yaklaşık 200 kişi için 14 günlüğüne karantina kararı aldı.

200 KİŞİYE TEST YAPILIYOR

İnönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çadırların bulunduğu alanı demir bariyerlerle kapattı. Mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda filyasyon çalışması yapan Sağlık Müdürlüğü ekipleri de erkek çocuğun ailesinin yanı sıra temasla olduğu kişileri tespit ederek, tüm işçilere ve ailelerine Covid-19 testi uyguladı. Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerden Halil Poyraz, 4 yaşındaki erkek çocuğunda koronavirüs tespit edildiğini ifade ederek, ''Burada yaklaşık 200 kişiyiz, çocuk zaten doğuştan rahatsızdı. Kronik akciğer hastalığı var. Dün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdüler. Test sonucu pozitif çıktı. Burada bizi de karantinaya aldılar. Çocuğundan ailesinden de örnek aldılar, test yaptılar. Şu anda bütün işçilere ve çocuklara test yapılıyor. Bakalım sonuç ne çıkacak'' dedi.

Çadırda kalan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarının, İnönü Kaymakamlığı’nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevsimlik IşçiKoronavirüs200 Kişi Karantina
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